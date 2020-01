Andrea Binci è il nuovo capogruppo PD Jesi in Consiglio

JESI – È Andrea Binci il nuovo capogruppo del PD Jesi in Consiglio. Un avvicendamento a metà mandato, previsto già all’insediamento del gruppo consiliare. Lo afferma una nota del partito a firma del segretario del PD Jesi Stefano Bornigia.

«Come previsto già all’insediamento del Gruppo Consiliare abbiamo effettuato il cambio del Capogruppo – si legge -Ringrazio il Dott. Osvaldo Pirani per la sua ulteriore messa a disposizione e per l’impegno profuso fino ad oggi nel ruolo di Capogruppo. Il consigliere Andrea Binci subentra a Pirani, a lui auguro buon lavoro certo che rivolgerà a questo nuovo impegno la stessa dedizione avuta in questi anni di Consiliatura».