Andreea scomparsa dopo la festa, chi sta utilizzando i social? Sequestrati i cellulari | Password Magazine

JESI – Andreea sparita dopo la festa, il fidanzato indagato per il reato ipotizzato di sequestro di persona dalla procura di Ancona. Sono gli ultimi sviluppi di una vicenda ancora avvolta nel mistero quelli raccontati ieri sera dalla trasmissione Chi l’Ha Visto? di Rai 3 e che vede protagonista la 27enne di Maiolati scomparsa il 12 marzo scorso. Gli ultimi ad averla vista il fidanzato Simone e gli amici con cui Andreea avrebbe trascorso la serata in un casolare di campagna lungo la strada provinciale montecarottese. Dopo una furiosa lite, la ragazza si sarebbe allontanata intorno alle 7 di mattina da sola, a piedi, percorrendo la strada in direzione Moie. Non aveva con sé il cellulare, trattenuto dal fidanzato durante il litigio: «Volevo chiamare la mamma perché venisse a prenderla, ma poi lei è scappata e il suo cellulare è rimasto a me. Forse voleva tenere tranquillo Daniele (l’ex fidanzato, ndr), che non voleva che lei venisse a Moie». Secondo quanto ricostruito dal programma, dunque, Simone voleva chiamare la madre ma «la ragazza si è arrabbiata, non era d’accordo forse perché aveva già preso appuntamento con l’ex Daniele».

«Credevo fosse dalla madre – dice Simone – non che rimanesse via per un mese, anche se era andata via altre volte. Andrea è andata via da me molte volte, ma poi è sempre tornata. Per come la conosco, potrebbe anche essersi allontanata di sua spontanea volontà. Non escludo niente: lei può prendere e partire, stare un mese o due lontani da tutti. E’ fatta così. In questo momento potrebbe essere nascosta da qualche parte».

«Sono tranquillo, non c’entro nulla con la sua scomparsa» dice il fidanzato a “Chi l’ha visto?”.

Il fidanzato è indagato per sequestro di persona dalla procura di Ancona: si tratterebbe di un atto dovuto che gli permetterà di partecipare agli accertamenti tecnici. L’uomo è stato sentito ieri nella caserma dei Carabinieri di Jesi, dopo il sequestro di tablet, cellulare, auto e vestiti che indossava la sera della scomparsa. Sequestrato anche il casale dove la giovane donna è stata vista l’ultima volta la notte tra l’11 e il 12 marzo. In caserma, ieri, per essere ascoltati anche il proprietario dell’edificio e una terza persona.

La giovane scomparsa sta utilizzando i social?

«Ha pubblicato lei su Facebook questo video dopo la sua scomparsa?» Il fidanzato Simone ha mostrato a Chi l’Ha Visto? un post datato 24 marzo in cui si vede una mano, presumibilmente di Andreea, che accarezza un cane. «C’è anche un like all’inizio di aprile, se non l’ho messo io l’ha messo lei».

La chiamata al padre che vive in Spagna intorno alle 4.20

«La notte che è scomparsa ho ricevuto una chiamata da Andreea alle 4:20, ma non ho potuto rispondere». Così racconta il padre di Andreea alle telecamere di Chi l’Ha Visto?. Perché la giovane donna chiamò il padre che vive in Spagna?

L’ultimo messaggio di Andreea all’ex fidanzato alle 21:57 dell’11 marzo.

«Le ho scritto che la volevo andare a prendere quella sera lì ma lei mi ha risposto che ci saremmo visti il giorno dopo, che sarei dovuto andare a prenderla. Poi i messaggi venivano letti ma non ha più risposto» dice Daniele a Chi l’Ha Visto?. Quella sera l’ex fidanzato era con un suo amico, le cui dichiarazioni sono andate ieri onda sul programma di Rai 3: «Durante la notte, la ragazza non si è fatta sentire – ha raccontato -. Io e Daniele ci siamo salutati tra le 6.30 e le 8. Poi lui ha detto che sarebbe andato a casa».

L’ex fidanzato: «Non è possibile che non si faccia viva per tre settimane, ho paura di sapere cosa le è successo. Piango perché ho paura e non so dov’è e se sta bene». Secondo la ricostruzione fornita dalla trasmissione, la ragazza negli ultimi tempi frequentava sia il fidanzato che l’ex e si divideva tra Jesi e Moie.

I tatuaggi di Andrea

Non sarebbero di Andreea i resti nel Po a Occhiobello (Rovigo). Secondo quanto apprende Chi l’ha visto? non c’è corrispondenza con i tatuaggi della giovane di Jesi, scomparsa dopo una festa. «Andreea ha molti tatuaggi, tra i quali uno grande su una coscia, quello di un cavallo».