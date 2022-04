Andreea scomparsa, il fidanzato e l'amico ascoltati in caserma | Password Magazine

JESI – Che fine ha fatto Andreea? Sono ore decisive per le indagini relative alla scomparsa della 27enne di Maiolati sparita il 12 marzo dopo una festa in un casolare di campagna, lungo la strada provinciale montecarottese. Questa mattina, all’alba, i carabinieri hanno apposto i sigilli all’edificio e ora l’area è sotto sequestro insieme a una roulotte e all’auto del fidanzato. Nel frattempo, il fidanzato di Andreea, con cui la ragazza avrebbe avuto una discussione la mattina prima della scomparsa, è stato convocato in caserma dai Carabinieri di Jesi per essere ascoltato. Oltre a lui, è stato sentito anche il proprietario del casale e anche una terza persona. Il pm Irene Bilotta, presente al momento dell’interrogatorio, ha di nuovo ascoltato la versione dei due ragazzi e, al momento, nessuno di loro è in stato di fermo.

Da quanto emerge, al fidanzato di Andreea sarebbero stati sequestrati anche tablet, telefonino e vestiti che indossava la sera della scomparsa. Si indaga anche sul telefonino di lei, trattenuto dal fidanzato durante quel litigio che l’ha portata a scappare, allontanandosi da sola, a piedi, lungo la provinciale che collega Montecarotto a Moie, secondo il racconto fornito da lui e dall’amico Francesco.