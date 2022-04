Andreea scomparsa: sopralluogo al casolare con i Ris | | Password Magazine

MONTECAROTTO – Andreea, accelerata nelle indagini. Dopo l’interrogatorio di mercoledì scorso, che ha visto indagato per reato ipotizzato di sequestro di persona il fidanzato della 27enne scomparsa, ieri al casolare di campagna di Montecarotto sono arrivati i carabinieri del Ris e quelli di Jesi per un sopralluogo, insieme ai cani molecolari e alla pm di Ancona Irene Bilotta che coordina l’indagine. Presenti anche l’avvocato Emanuele Giuliani, legale del fidanzato della ragazza scomparsa il 12 marzo, con un consulente. L’edificio appartenente a un amico della giovane, anche lui convocato mercoledì in caserma, era stato sequestrato, come pure la roulotte: lì Andreea ha trascorso la notte tra l’11 e il 12 marzo, insieme al compagno e a un’altra coppia. Durante quella sera, la 27enne e il fidanzato avevano continuamente litigato, finché intorno alle 7 la giovane si sarebbe allontanata a piedi, da sola, lasciando il telefono al fidanzato. Secondo quanto dichiarato da lui alle telecamere di Chi l’Ha Visto, la ragazza «è viva e si sta nascondendo. Sta usando anche alcuni profili social». Per gli investigatori al momento tutte le ipotesi sono aperte.