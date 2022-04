Andreea scomparsa, svolta nelle indagini? | Password Magazine

JESI – Potrebbero esserci una svolte sul mistero della scomparsa di Andreea, la 27enne di origine rumena scomparsa lo scorso 12 marzo dopo aver trascorso una serata con degli amici in un casolare di campagna lungo la strada provinciale montecarottese. È lì che la giovane sarebbe stata vista per l’ultima volta, come è stato dichiarato alla trasmissione Chi l’Ha Visto? dai partecipanti alla serata, tra cui il fidanzato.

Secondo la ricostruzione fornita dalla trasmissione di Rai3 sulla base di testimonianze, Andreea, dopo una lite con il compagno, se ne sarebbe andata via la mattina del 12 marzo, incamminandosi da sola, a piedi, sulla strada provinciale montecarottese. Non aveva con sé il cellulare. Il dispostivo era nelle mani del fidanzato: lo ha dichiarato lui stesso alle telecamere della trasmissione di Federica Sciarelli, dicendo che era stata lei «a metterglielo in tasca».

Da questa mattina carabinieri e vigili del fuoco stanno setacciando il casolare di via Montecarottese. Si cercano quindi elementi utili per le indagini proprio all’interno della proprietà da dove tutto è partito. Qualsiasi cosa può essere decisiva per ricostruire quegli ultimi istanti di Andreea.

Inoltre, secondo quanto riporta anche Il Resto del Carlino, il fidanzato sarebbe stato trattenutio queste ore in caserma a Jesi per rispondere alle domande dei carabinieri. Proprio davanti il comando, lungo Corso Matteotti, sono arrivate le telecamere di Chi l’Ha Visto? e altre emittenti televisive, giornalisti della stampa locale.