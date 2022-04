Andreea, spuntano segnalazioni. Il fidanzato: «Chiunque l'abbia vista ce lo faccia sapere» | Password Magazine

JESI – «Chiedeva soldi piangendo a Roma, alla Magliana, alla fine di marzo». É la segnalazione arrivata via fax alla trasmissione Chi l’Ha Visto? da una signora che sostiene di aver visto Andreea, la 27enne di origini rumene scomparsa il 12 marzo scorso dopo una festa a Montecarotto, in un quartiere della Capitale: «L’ho riconosciuta anche se quando è stata vista aveva un occhio livido e delle ferite sul viso». Come rivelato dal programma di Rai3, non sarebbe l’unica persona, su quella via, ad essersi imbattuta in una giovane dai capelli blu, con piercing e tatuaggi. Eppure c’è chi sostiene di averla avvistata ad Ancona, chi a Milano. L’avv. Emanuele Giuliani, che difende il fidanzato Simone, ha riferito in diretta di aver ricevuto lui stesso segnalazioni, frutto dell’attività investigativa che sta portando avanti insieme al consulente incaricato, e di averne trasmesso i dettagli ai carabinieri per le dovute verifiche.

Simone, presente alla festa con Andreea quella sera insieme a una coppia di amici, risulta attualmente l’unico indagato per il reato ipotizzato di sequestro di persona. È lui che, a quasi due giorni dalla scomparsa della giovane, aveva riconsegnato alla mamma di Andreea il telefonino della stessa. «Me lo ha messo in tasca lei, dopo un litigio» aveva all’inizio spiegato.

«Andreea era agitata, voleva andare via. Il suo telefono in mano mia un quarto d’ora prima che andasse via, lei non voleva che chiamassi la madre, io non volevo chiamasse altri – ha riferito Simone alle telecamere del programma di Federica Sciarelli – Noi non le avremmo mai fatto del male, non c’entriamo nulla con la sua scomparsa».