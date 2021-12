Angeli di Mergo, tir resta incastrato tra le sbarre del passaggio a livello | Password Magazine

ANGELI DI MERGO – Un tir è rimasto incastrato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13, tra le sbarre del passaggio livello di Angeli di Mergo/Angeli di Rosora, all’uscita della SS76 Apiro-Mergo.

Per cause da accertare, il mezzo pesante avrebbe fatto giusto in tempo a passare con la “testa” quando la sbarra si è chiusa prima che potesse attraversare anche il carico a rimorchio.

Per fortuna l’attivazione immediata dei soccorsi ha permesso di evitare il peggio e anche i treni in arrivo si sono fermati per consentire le operazioni. Nel giro di pochi minuti il mezzo è stato liberato. Il traffico sulla strada provinciale ha ripreso a scorrere regolarmente. Sul posto i carabinieri.