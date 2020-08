Annullata la Jesi Run, l'arrivederci al 2021 | Password Magazine

JESI – Annullata anche la Jesi Run. Dopo lo stop per covid arrivato per le Fiere di San Settimio, Notte Azzurra e Palio di San Floriano, gli organizzatori della gara podistica attesa per settembre hanno annunciato sui propri canali che quest’anno l’evento sportivo non ci sarà.

«Ci siamo sempre impegnati al massimo per rendere la Jesi Run non solo una giornata di running ma soprattutto una festa per tutta la città – dicono da Sport Adventure Team, la asd che in collaborazione con il Comune di Jesi lavora alla competizione -. Insieme all’Amministrazione comunale abbiamo atteso l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto e volevamo ritrovarci in piazza della Repubblica per vivere le emozioni della partecipazione alla Jesi Run. Purtroppo in questo momento non ci sono le condizioni per realizzare il nostro sogno». Annullata dunque l’edizione 2020, lo sguardo va al futuro: «Noi continueremo a correre e siamo sicuri che lo farete anche Voi. Lavoreremo con ancora più entusiasmo e passione per ritrovarci tutti insieme alla Jesi Run 2021».