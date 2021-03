Ansia da separazione del cane post lockdown: come evitarla | Password Magazine

Come influisce ilsugli animali domestici? Anche i quattrozampe non sono immuni ai cambi di routine, orari stravolti e maggiore permanenza in casa dei propri padroni. Tra i disturbi da zona rossa c’è l’ansia di. Ne parlaesperta e titolare del negozio di tolettatura L’Angolo di Fifì , a Pianello Vallesina, in un post sulla sua pagina Facebook dove dispensa consigli per i suoi clienti: «In tanti ci hanno raccontato di aver avuto questo problema con il vostro pet dopo il primo lockdown – scrive -. Dovete sapere infatti chee che, una volta tornati alla normalità, questo potrebbe causare l’insorgere di comportamenti distruttivi: durante la nostra assenza è facile dunque che l’animale pianga ininterrottamente (per la gioia del vicino!) o che se la prenda con i divani di casa!». Comportamenti che non aveva mai avuto prima ma che sono appunto effetti dell’ansia da separazione. Come prevenire? «É importante continuare a simulare ciò che facevamo prima del lockdown – dice Paola – fingere di andare via e lasciarlo solo, lontano dai rumori o dagli odori collegati alla nostra presenza fisica. Prendere le chiavi della macchina e vestirsi proprio come facevamo per andare al lavoro. I cani non hanno la percezione del tempo. Lasciamolo solo per un po’ e rispettiamo le sue abitudini».