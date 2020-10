Antenna a Pianello, ieri l'udienza. Comitato soddisfatto: «Iniziamo a farci sentire» | Password Magazine

PIANELLO VALLESINA – Esulta il Comitato Tutela Pianello Vallesina e Municipi dopo l’udienza di ieri. Nato per opporsi all’installazione di un’antenna di telefonia mobile su un terreno privato nel quartiere Terrone, il gruppo cittadino porta a casa il primo risultato positivo: «Gli abitanti di Pianello e d’intorni con spirito di partecipazione e rappresentati da un unico comitato iniziano a farsi sentire – dicono dal Comitato – La Cellnex ha infatti rinunciato alla istanza volta a sospendere provvisoriamente il provvedimento comunale di diniego alla installazione dell’antenna. Per effetto di tale rinunzia il processo innanzi al Tar proseguirà ad aprile 2021. L’auspicio è che ora si possa aprire il dialogo tra tutte le parti in causa: impresa, comune e comitato». La battaglia non è infatti ancora finita: «Inizia l’importante operatività del comitato – precisa il Direttivo – sia come parte del processo sia perché, avviato a superare i 200 iscritti, rappresenta ormai buona parte delle famiglie di Pianello Vallesina che per la prima volta si vedono coese a voler difendere obiettivi comuni: salute, benessere e paesaggio».