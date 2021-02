Antenna a Pianello, incontro tra il Comitato di tutela cittadino e Amministrazione | Password Magazine

PIANELLO VALLESINA – Una settimana fa si è svolto un incontro fra i componenti del Direttivo del Comitato di Tutela Pianello Vallesina e Municipi e l’Amministrazione comunale.

La vicenda, oramai nota, risale al 2020 e riguarda la volontà di una ditta privata di costruire un impianto di telefonia mobile su un terreno privato, nell’area sita in via San Pietro nel quartiere Terrone di Pianello: un traliccio porta antenne e parabole alto ben 30 metri e largo 12, con un pennone di 3 metri e 15 apparati remotizzati configurati per frequenze 800, 900,1800, 2100 e 2600 Mhz.

«L’incontro – si legge in una nota stampa diffusa dal Comitato cittadino – richiesto dal nostro Direttivo, aveva lo scopo di conoscere lo stato delle interlocuzioni in corso fra l’Amministrazione comunale e la società in questione e di capire i prossimi passi che l’Amministrazione ha intenzione di percorrere.

Ricordiamo infatti che, durante la prima udienza, l’azienda aveva rinunciato a chiedere un provvedimento di sospensione temporaneo poiché il Comune si era impegnato a valutare delle

soluzioni alternative per il posizionamento dell’antenna; a seguito dell’udienza, già il 20 Novembre si era svolto un incontro informale con un tecnico dell’impresa nel quale si ribadiva sostanzialmente la volontà di trovare una soluzione condivisa dietro proposta da parte del Comune. Successivamente a quell’incontro, il Comune ha formalmente proposto alla ditta di installare l’antenna in un sito presso un altro comune limitrofo, riconducibile alla stessa proprietà dell’area attuale; questa ha però rifiutato la proposta, in quanto non sussisterebbero le condizioni tecniche

(e amministrative: trattandosi di area posta in altro Comune, andrebbe ripercorso il medesimo iter, con i medesimi possibili ostacoli). Sulla base di quanto sopra descritto, ed in vista della prossima udienza fissata per il mese di Aprile, il Comitato ha espresso all’Amministrazione il proprio parere in ordine ad alcuni aspetti ritenuti fondamentali, ed in particolare sulla necessità di indicare alcuni siti alternativi, all’interno del territorio comunale, in grado tutelare nel miglior modo possibile il paesaggio, la salute e lo sviluppo urbanistico del Comune.

Ciò anche al fine di evitare che la Società possa sostenere l’esistenza nel nostro territorio di un divieto generale di installazione dell’antenna, che per legge sarebbe nullo.

Naturalmente il Comitato non vuole in alcuna maniera sostituirsi o sovrapporsi al Comune, rispettandone il potere decisionale ma continuando a vigilare affinché si possa giungere insieme ad un risultato positivo.

Nell’occasione si ricorda che l’adesione al Comitato è sempre aperta e comporta solamente l’obbligo di versare la quota di euro 15,00; quindi invitiamo tutti i non iscritti a partecipare

all’iniziativa, perché una comunità coesa può raggiungere risultati importanti».