Antenna, il Comune di Monte Roberto: «Un risultato di tutti, l'impegno continua». | Password Magazine

MONTE ROBERTO – L’Amministrazione comunale commenta il risultato, dopo l’udienza di mercoledì scorso dove i ricorrenti hanno ritirato la richiesta di sospensiva, rimandando il giudizio al merito programmato per il 14 aprile 2021: «Un risultato di tutti che però non implica la fine del problema che è estremamente complesso e in costante evoluzione e per il quale questa Amministrazione continuerà ad impegnarsi in modo istituzionale e strategico a tutela dell’interesse pubblico e del nostro splendido territorio. Ringraziamo anche il comitato neo costituito perché è importante che i cittadini si mobilitano a protezione del territorio».