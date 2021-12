Anziana cade e resta a terra lungo la strada, immediati i soccorsi | Password Magazine

JESI – Soccorsi in azione questa mattina per una signora anziana che, mentre camminava lungo il viale della Vittoria con la spesa, è caduta, probabilmente inciampando, battendo la testa. La donna, cosciente, non riusciva a rialzarsi ed è rimasta distesa sull’asfalto fino all’arrivo dei sanitari. Un passante ha allertato il 118, poi sono arrivati anche gli ausiliari del traffico e un’ambulanza che di passaggio, con un paziente già a bordo, si è comunque fermata per prestare una prima assistenza in attesa dell’arrivo di un secondo mezzo. In pochi minuti, arrivava sul posto anche il personale della Croce Verde di Jesi che ha tranquillizzato la donna, sistemandola con cura sulla barella per il trasporto al Pronto soccorso cittadino per gli accertamenti del caso. Tanta paura ma le sue condizioni non sarebbero gravi.