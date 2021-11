Anziana con spray al peperoncino aggredisce una seconda donna | Password Magazine

ANCONA – Nuova denuncia per la 72enne autrice dell’aggressione con lo spray al peperoncino di cui si è parlato nei giorni scorsi: i Carabinieri della Stazione di Ancona Principale hanno infatti individuato la donna quale responsabile di un’altra aggressione, analoga, verificatasi il 30 ottobre scorso all’interno dell’area del Crass di Via Cristoforo Colombo.

Anche in quel caso la 72enne aveva lasciato il proprio cane libero dal guinzaglio, circostanza che aveva fatto agitare gli altri animali condotti dai rispettivi padroni.

Una 62enne si è così avvicinata all’anziana, chiedendole di utilizzare il guinzaglio: in risposta però, la 72enne le ha spruzzato in volto lo spray al peperoncino e solo per un caso fortuito non ha causato lesioni all’altra donna.

Quest’ultima si è rivolta agli uomini dell’Arma dopo aver visto gli articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi sulle testate locali: i militari di Via della Montagnola, attenti a quanto riferito dalla vittima, sono riusciti dunque a delineare i contorni della vicenda e a individuare, ancora una volta, la 72enne quale autrice del tentativo di aggressione, denunciandola alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.