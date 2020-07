Anziana derubata con tecnica del finto abbraccio, caccia alla ladra | | Password Magazine

MARINA DI MONTEMARCIANO – Ha finto di conoscerla per portarle via, con un finto abbraccio, l’orologio d’oro.

Vittima del raggiro è una 90enne che ieri mattina si è imbattuta in una vera e propria truffatrice.

Il fatto è avvenuto in via Betulle, a Marina di Montemarciano, intorno alle 10.30. La ladra ha usato un pretesto per avvicinarsi all’anziana, seduta nel cortile condominiale.

Secondo quanto riporta AnconaToday, la donna avrebbe detto: «Si sta bene oggi all’aria aperta, vero?». Dopo aver conquistato la fiducia della nonnina, le ha domandato se per caso la riconoscesse, presentandosi come la «badante della vicina di casa». Poi l’ha abbracciata e poco dopo l’ha salutata, facendo perdere le sue tracce.

Solo più tardi la 90enne si è resa conto di non aver più l’orologio d’oro. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine. È caccia alla ladra.