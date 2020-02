Anziana inciampa sul marciapiede e finisce in ospedale. Un’altra caduta su scale mobili

JESI – Soccorsi in azione questa mattina a Jesi. Due anziane sono finite al Pronto soccorso, entrambe in seguito a brutte cadute. La prima è una 79enne jesina che, alle 11.15 circa, all’incrocio tra via Setificio e via dei Telari, è inciampata sul marciapiede riportando ferite al volto. In particolare, le usciva del sangue dal sopracciglio: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e la Polizia locale. La donna è stata trasportata in codice di bassa gravità all’ospedale cittadino. Circa un’ora dopo, i soccorritori della Croce Verde di Jesi erano di nuovo impegnati, stavolta in aiuto a una 84enne, caduta sulle scale mobili di via Nazario Sauro. L’anziana ha riportato solo dolori a una spalla ma è stata comunque trasportata in codice giallo al Pronto soccorso di Jesi.