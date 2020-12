Anziano cade in mare e rischia di annegare, arrivano i soccorsi | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.30 circa ad Ancona in zona Mandracchio per soccorrere un anziano di 85 anni caduto in acqua tra due pescherecci ormeggiati. A recuperarlo, cercando di tenerlo a galla, un poliziotto fuori servizio, che non ci ha pensato due volte a tuffarsi, dando l’allarme.

Sul posto i sommozzatori vigili del fuoco hanno soccorso l’uomo caduto in acqua e, con l’aiuto della squadra terrestre VVF, lo hanno consegnato alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto.