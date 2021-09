Anziano muore di covid: familiari no vax erano contrari a farlo intubare | Password Magazine

ANCONA – Anziano muore di covid, i familiari, convinti no Vax, si erano inizialmente opposti all’ intubazione contro il parere dei medici. È accaduto nelle scorse ore all’ospedale regionalendi Torrette dove l’anziano di 79 anni era stato ricoverato al reparto di rianimazione. A riportare la notizia è Anconatoday.

Arrivato due giorni fa in ospedale già in condizioni critiche, dapprima i familiari – in particolare i figli – avevano osteggiato l’intubazione per poi ricredersi all’ultimo come tentativo estremo per salvargli la vita. Purtroppo però, non c’è stato nulla da fare.

Attualmente, l’ospedale regionale di Torrette è l’unico nella provincia di Ancona impegnato sul fronte covid.