AOA Online tra successi, gradimenti e attori famosi | Password Magazine

JESI – È giunta a conclusione la prima edizione dell’AOA VA ONLINE ed è il momento per tirare un po’ le somme davanti a questa sfida per l’Associazione ornitologica anconetana innovativa e speciale. Un evento andato in onda dall’ 8 all’11 ottobre ed ha visto un riscontro superiore a quello che ci si aspettava considerando il sempre svolgimento delle mostre, strumento totalmente opposto all’isolamento sociale. «Abbiamo coinvolto tutti i nostri soci – fa sapere l’associazione – mostrando alcuni allevamenti con le relative specie allevate, partendo dai pappagalli fino ad arrivare ai canarini fornendo una descrizione generale comprensibile a tutti, anche ai non esperti volto a diffondere, anche alle nuove generazioni, storia, didattica, cultura ed approfondimenti».

Facebook, tramite la pagina “Associazione Ornitologica Anconetana”, è stato il social più utilizzato ed a seguire il sito web: www.associazioneornitologicaanconetana.com.

15 mila persone raggiunte, 4 mila quelle che hanno interagito solo con la pagina e tante le visualizzazioni dei video con richieste di alcuni utenti che volevano ancor di più approfondire gli argomenti o semplicemente ringraziarci: «Complimenti a tutti, avete fatto qualcosa di molto gradito e utile. Grazie» scrive un utente.

Entusiasti inoltre di come un attore famoso e di alto livello come Enzo Salvi abbia, per questo evento, iniziato a seguire la pagina interagendo con commenti ed emoticon apprezzando i nostri contenuti. Enzo Salvi, da sempre appassionato di pappagalli fa parte dell’“Associazione passione pappagalli Free Flight” di cui ne è vicepresidente. Come si può intuire dal nome, questa associazione nasce per offrire una scuola di volo che sia rispettosa dello sviluppo cognitivo del pappagallo basando tutto sulla relazione che si instaura tra il pappagallo e il suo proprietario.

Il video dell’iniziativa che ha riscosso più successo è stato quello dell’allevamento a mano di un pappagallo dove venivano mostrate le tecniche e le condizioni necessarie affinché l’animale cresca bene. La nascita della vita, un altro momento molto importante, partendo dall’uovo per capire come in piccolo spazio può crescere una bellezza infinita. A seguire tutti gli altri, le descrizioni accurate degli ondulati, dei canarini e la storia dell’associazione per i più curiosi.

Tutti i contenuti rimarranno nella playlist appositamente dedicata su Facebook e nella sezione “AOA ONLINE” del sito in modo che, anche in futuro, possono continuare ad essere visibili e di utilità per approcciarsi al mondo ornitologico.

Inoltre i video verranno poi inseriti anche nel canale Youtube della Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) la quale ringraziamo infinitamente.

«Siamo fieri di aver contribuito a dare una continuità alla nostra attività associativa – si legge in una nota – non lasciando da soli i nostri soci ma coinvolgendoli per dare alla città, agli appassionati e non solo un’opportunità di approfondimento ed intrattenimento. Ci siamo lasciati con questo video di ringraziamento in attesa di un nuovo e speranzoso 2021».