“AperiAVIS”: le comunali AVIS unite per festeggiare la Giornata del Donatore con i giovani - Password Magazine

In occasione della Giornata del Donatore, il gruppo giovani AVIS organizza “AperiAVIS”, un evento speciale che unisce più realtà locali per celebrare il valore della donazione e coinvolgere i giovani in un momento di festa e sensibilizzazione.

L’appuntamento è per venerdì 20 giugno alle ore 19:00 presso il Bar Otium, all’interno del Parco Fluviale di Castelbellino. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni, donatori e non.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le comunali AVIS di Moie, Staffolo, Cupramontana, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, con il supporto dell’AVIS Provinciale di Ancona, e vede anche la partecipazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelplanio. Una rete di realtà associative che hanno scelto di unirsi per trasmettere, soprattutto ai più giovani, l’importanza del dono e del volontariato come forma concreta di cittadinanza attiva.

Il presidente di AVIS Moie Perticaroli Giovanni, ha espresso grande orgoglio per l’entusiasmo e l’impegno del gruppo giovani, sottolineando come iniziative come questa rappresentino il futuro dell’associazione: coinvolgente, aperta e capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 13 giugno tramite il QR Code disponibile sui canali social ufficiali.

AperiAVIS non è solo un evento: è un invito a scoprire quanto può essere semplice fare la differenza, insieme.