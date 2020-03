Aperitivo in casa, al profumo di primavera

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach.

Questa Primavera sembra essere piuttosto birichina e per giunta in un periodo davvero molto-molto impegnativo per ciascuno di noi.

Sappiamo bene che per la nostra salute e quella del nostro prossimo è bene rimanere a casa. Vero, ma questo non significa rinunciare alle nostre abitudini!

Ecco una proposta: Aperitivo al profumo di Primavera.

Un rituale che rimane e che si trasforma – grazie alla libera fantasia – in qualcosa di semplice, croccante e gustoso e … colorato&profumato!

INGREDIENTI – per 4 persone 2 patate medie 4 pomodorini rossi 8 cucchiai di stracciatella Menta&Maggiorana Sale&Pepe

Lavare bene la patate – anche con uno spazzolino; fate delle fettine molto sottili ed adagiatele su una teglia precedentemente rivestita con un foglio di carta da forno.

Nel frattempo:

Scaldate il forno a 200°C

Tagliate a piccoli pezzi i pomodorini ed insaporite con menta e maggiorana

Spennellate ciascuna fettina con un velo di olio di oliva ed infornate per qualche minuto fin quando non saranno dorate da entrambe i lati.

Adagiate le chips così ottenute su un piatto e lasciatele raffreddare.

Guarnite con un cucchiaino di stracciatella, pomodorini, sale e pepe.

Per chi volesse osare ancora di più nel trasformare il proprio ape-time può scegliere di accompagnare le scrocchiarelle chips con l’eccellente Lambrusco.

In alto i Calici e … Buonas Appetito

