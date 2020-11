Apiro-Mergo, SS76: camion incastrato nel sottopasso | Password Magazine

MERGO – Operazioni in corso stamattina, intorno alle 11, all’uscita Apiro-Mergo della SS76, per un mezzo pesante rimasto incastrato in un sottopasso. Sul posto la Polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno provato a sgonfiare le gomme del veicolo per consentire il passaggio. Inevitabili i disagi al traffico durante le operazioni di soccorso.

I vigili stanno ancora lavorando per liberare il ponte. Al momento la strada e bloccata in tutte e due i sensi di marcia fino alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.