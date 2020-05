Appartata in auto con il cliente, presa ‘pony express’ dello sballo

ANCONA – Nel corso dei servizi di prevenzione, ieri sera, intorno alle 21, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona hanno proceduto al controllo di un uomo ed una donna che sembravano essersi appartati all’interno di un’autovettura in via Barilatti.

Ma non era una coppietta alla ricerca di un momento di intimità; infatti, nel corso dei primi accertamenti i poliziotti, una volta identificati i due soggetti noti alle Forze di Polizia per precedenti per droga, approfondivano il controllo rinvenendo tra gli effetti personali della donna, alcuni involucri di sostanza stupefacente, per un totale di circa 10 grammi di cocaina ed altri, per circa 5 grammi, tra marijuana ed hashish.

Nell’abitacolo dell’autovettura, di proprietà della donna, gli agenti rinvenivano e sequestravano anche siringhe monouso, materiale per il confezionamento della droga, tra cui bilancini di precisione e forbici, un telefono cellulare e circa 900 euro in vari tagli.

Durante il controllo, inoltre, giungevano sul telefono della donna messaggi inequivocabili di vere e proprie ordinazioni della droga che mettevano in luce l’attività di spaccio posta in essere dalla predetta in tutta la provincia di Ancona e zone limitrofe, con le modalità del “pony express” notturno, compreso l’uomo identificato il quale aveva incontrato la donna per l’acquisto di cocaina. La 45enne osimana, arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, veniva arrestata e tradotta presso la propria abitazione. Questa mattina, il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà l’imputata con rinvio dell’udienza dibattimentale.