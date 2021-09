Emergenza Afghanistan, approvata mozione per accogliere rifugiati | Password Magazine

JESI – La mozione proposta da Jesi in Comune in occasione della seduta consiliare del 16 settembre è stata approvata e impegna dunque il comune di Jesi, in capo all’amministrazione, a individuare degli spazi per accogliere persone afghane con lo status di richiedenti asilo o rifugiati politici. Ciò avverrà all’interno del Sai, Sistema Accoglienza Integrazione (ex Siproimi e, prima ancora, Sprar) messo in piedi dal Ministero su disponibilità dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) attraverso cui si gestisce l’accoglienza diffusa sul territorio nazionale da parte dei comuni.

«A Jesi – spiega Samuele Animali di Jesi in Comune – abbiamo un importante progetto Sai, grazie anche all’Asp9 (Azienda pubblica Servizi alla Persona), molto efficace a livello burocratico. Si tratta di un tipo di accoglienza diversa rispetto ai Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria), centri gestiti dalle prefetture che vanno a sopperire alla mancanza di posti nelle ordinarie strutture di accoglienza».

Questi i contenuti della mozione che ha trovato ampia convergenza, votata da tutto il consiglio eccetto che dall’assessora Cercaci: si chiede che il Comune si faccia parte diligente per prepararsi alla gestione dell’emergenza nel medio periodo. «Al momento – annota Animali – non è possibile creare corridoi umanitari con l’Afghanistan, paese attualmente chiuso. L’obiettivo è invece quello di costituirne con Pakistan, Iran e altri paesi terzi confinanti. Da questi territori si muoveranno persone afghane che vogliono avviare un progetto migratorio verso l’Europa, alimentando fasce da sempre attive, come nel caso della Turchia. Si tratta di un viaggio intrinsecamente pericoloso, cosa di cui i governi europei dovrebbero preoccuparsi, evitando respingimenti e creando canali che permettano di arrivare senza correre rischi».

Altro problema da gestire è rappresentato da quanti erano usciti dall’Afghanistan già prima della caduta di Kabul (scorso 15 agosto) e che già da tempo si trovano in Europa, ma rischiano di essere rimandati indietro. Prosegue Animali: «È improponibile rimpatriare oggi queste persone, verso un paese totalmente ripiombato nelle mani dei terroristi. Nostro obiettivo è anche quello di sensibilizzare la Regione Marche (e dunque lo Stato italiano) a prendersi cura delle persone che sono già in Europa».

Terza componente dell’emergenza è data poi dai diplomatici e collaboratori italiani rimpatriati attraverso il ponte aereo con Kabul. Spiega Jesi in Comune: «Rispetto a questo segmento la situazione è stata gestita senza grandi traumi. Non si tratta di tantissime persone, in tutto circa 2000-2500, ad oggi già prontamente ricollocate».

Riguardo all’approvazione della mozione, il movimento di sinistra ribadisce le finalità e l’importanza della gestione degli arrivi: «La mozione approvata si propone di sensibilizzare il Consiglio comunale e la città verso questo tipo di emergenza che riguarderà tutta l’Europa, sia a breve che a lungo termine. Si chiede al Comune di Jesi di sensibilizzare la Regione affinché svolga un ruolo di coordinamento nell’accoglienza, ma anche di rivolgersi allo Stato italiano su un piano nazionale, attraverso la creazione dei corridoi umanitari con Iran, Pakistan, Turchia. Su quest’ultimo punto ci associamo all’appello dell’Anci di potenziare i programmi di accoglienza, rifinanziandoli anche con aiuto dell’Unione Europea. La capacità c’è, ma alcune parti politiche sono contrarie al potenziamento dell’accoglienza». Animali non dimentica le responsabilità italiane ed europee pregresse: «Anche l’Italia ha una responsabilità diretta, avendo cercato di riportare la pace in Afghanistan senza riuscirci. E anche l’Europa tutta è corresponsabile, avendo negato l’asilo, negli ultimi anni, a migliaia di profughi afghani che poi sono stati rimpatriati, violando così i principi della Convenzione di Ginevra (1950) che riconosce lo status di rifugiato a quanti siano perseguitati nel proprio paese».

A cura di Angela Anconetani Lioveri