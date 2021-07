Aprono le sale 'gli Ori di Jesi'. Maria Marchegiani: «Jesi come Ponte Vecchio» | Password Magazine

JESI – Saranno inaugurate il 4 luglio alle 18.30 le Sale d’epoca romana “gli Ori” presso Palazzo Bisaccioni in Piazza Colocci, esito di un lavoro di equipe dell’associazione “gli Ori di Jesi” in collaborazione con il Liceo Artistico Mannucci e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA). Esito di un lungo lavoro di raccolta, l’esposizione presenta documenti storici, gioielli, collezioni private, fotografie e attrezzature antiche legate alla storia dell’oreficeria jesina, insieme ai gioielli del nuovo marchio J degli orafi dell’associazione.

Maria Marchegiani, Presidente de “gli Ori di Jesi”, orafa diplomata all’Istituto Mannucci, ha messo a disposizione la sua formazione e l’esperienza maturata con importanti brand: «All’interno di queste sale ci sarà tutto ciò che abbiamo recuperato a livello storico dal 1500 ad oggi. Devo ringraziare il Professor Fabio Galeazzi che ci ha aiutati nel recupero dei documenti e Alfio Bassotti della Fondazione Carisj per averci concesso le sale, come anche il Club Nova Aesis che ha portato l’attenzione su di noi. Abbiamo creato un’associazione che raggruppa 8 orafi (Gianluca Romanu, Gianfranco Catalani, Sandro Seghetta, Fabrizio Gentili, Laura Bianchelli, Massimo Vecci, Cristiana Ippoliti e Nicola Pettinato), guide turistiche, docenti di Università e professori di storia dell’arte, esperti di oreficeria e designer. Jesi ha tutte le carte in regola per diventare una nuova capitale dell’oreficeria, una piccola Ponte Vecchio». Sottolinea come questo non sia un punto di arrivo, ma un inizio: «Non so se ci potremo chiamare ‘museo’, ma è un’importante partenza. Dovrà diventare un luogo dove vivere l’oreficeria, con convegni e pacchetti di turismo esperienziale che porteranno i visitatori direttamente all’interno dei laboratori».

Ha partecipato al progetto anche l’Ente Palio San Floriano, donando una targa realizzata dall’artista Massimo Ippoliti. A riguardo il presidente Emanuel Santoni ha voluto sottolineare come l’associazione abbia sempre cercato di dare un contributo alla città, ad esempio attraverso la lotteria e i fondi alle associazioni di volontariato: «Quando c’è stato chiesto abbiamo subito sposato la causa di finanziare completamente la targa, gesto che va di pari passo con la nostra associazione».

Non è mancato il sostegno del Cna, da parte del nuovo presidente di Jesi e Vallesina, in carica da un mese, Francesco Barchiesi: «Quando Maria Marchegiani ha presentato il progetto in confederazione, abbiamo finalmente visto gli artigiani mettersi in rete, con dietro il Liceo Mannucci, che è forse l’unica scuola in Italia che ancora porti avanti l’oreficeria. Per questo vogliamo renderci attivi e sponsorizzare l’iniziativa». Verrà infatti fornito un supporto, da parte della confederazione artigiani, agli alunni della scuola d’arte, attraverso corsi di oreficeria post diploma.

Ha parlato della sinergia con le Università locali e della volontà di aprire l’esposizione al pubblico, anche in forma virtuale, la Professoressa Giovanna Massacci, promotrice del progetto universitario in Unicam: «Attraverso corsi di formazione e alta specializzazione, il nostro interesse è far scoprire i musei in maniera dinamica e virtuale, creando delle smart guide. Ma anche informare sulla presenza, a Jesi, di botteghe di eccellenza dove poter fare acquisti e scegliere un proprio gioiello personale, capace di rispecchiare la personalità di ciascuno. Il mercato dell’oreficeria può sembrare di nicchia, ma in realtà non lo è. Per questo vogliamo avvicinare il pubblico al settore, in particolare i giovani. L’eccellenza artigiana, in tempi di crisi, può salvarci».

Un artigianato tutto tipico della città regia, già filmato negli anni sessanta dai documentari di Geniale Olivieri, ancora oggi vivo nelle lavorazioni di Via degli Orefici. Anche il Centro Turistico Giovanile Vallesina (Ctg) ha voluto celebrare quest’eccellenza attraverso un video sulla pagina Facebook del centro, che verrà inoltre proiettato in occasione dell’inaugurazione delle sale.

A cura di Angela Anconetani Lioveri