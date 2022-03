Area Vasta 2, in arrivo 6 medici per riduzione tempi nei Pronto soccorso | Password Magazine

ANCONA – Sei medici per il progetto «Riduzione dei tempi attesa dei codici a bassa intensità di cura (bianchi e verdi) nei Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta n.2».

Con la Determina 507 del Direttore di Area Vasta 2 pubblicata ieri, infatti, è stata rimodulata la graduatoria e sono stati conferiti n. 6 incarichi di lavoro ad altrettanti medici che prenderanno servizio il prossimo 1 aprile. Gli incarichi, della durata di un anno, sono finalizzati alla riduzione del tempo di permanenza medio in Pronto Soccorso nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021, del 20% per i codici verdi e del 10% per i codici bianchi. «Si tratta di un potenziamento dell’organico con il quale si andrà ad implementare l’attività della Medicina d’Urgenza – afferma il Direttore di AV2, Dr. Giovanni Guidi – riducendo i carichi di lavoro dei Pronto Soccorso, a fronte della carenza di personale che si è riscontrata negli ultimi tempi, non solo nella nostra zona, ma, come già detto in più occasioni, per una mancanza di figure a livello nazionale cui si spera si porrà rimedio».