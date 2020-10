Armato, tenta di entrare in casa della ex: arrestato | Password Magazine

AGUGLIANO – Ad Agugliano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano, 49enne residente in Roma, resosi responsabile di atti persecutori nei confronti della ex convivente, e porto illegale di armi.

In particolare, a seguito di richiesta al numero di emergenza 112 di intervento presso un’abitazione di Agugliano, in quanto un uomo provava ad entrare nell’abitazione della sua ex compagna, non volendo accettare l’interrruzione della relazione. I carabinieri una volta giunti hanno trovato il 49enne che provava ad entrare all’interno dell’abitazione con la forza e, dopo averlo bloccato, rinvenivano nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico. Nell’immediatezza delle indagini è emersa la condotta delle molestie poste in essere dall’uomo negli ultimi mesi, dapprima con insistenti telefonate e messaggi, poi ieri sera con il presentarsi sotto casa e le minacce dopo essere stato rifiutato. I militari, quindi, lo hanno arrestato per i reati sopra menzionati.

Nella mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento precautelare, disponendo nei confronti dell’indagato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Al 49enne è stato anche notificato il foglio di via obbligatorio di allontanamento dal territorio del comune dii Agugliano con il divieto di far ritorno, senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di 3 anni dalla emissione del provvedimento e con l’avvertimento che, in caso di trasgressione, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.