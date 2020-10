Arrestata ladra, con una banda criminale svaligiava appartamenti e ville | Password Magazine

ANCONA – Arrestata dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Ancona una vera professionista dei furti in appartamento. Si tratta di una giovane rom, appena 18enne, che insieme ad altri complici era solita spostarsi sul territorio nazionale a bordo di un’auto per fare razzie in appartamenti e ville, individuate dalla banda mediante preventivi e mirati sopralluoghi.

La tecnica utilizzata dal gruppo è sempre la stessa: un complice restava a bordo dell’auto, altre due/tre persone facevano ingresso nell’appartamento forzandone la serratura, porte o finestre per poi passare ad un’altra abitazione. Successivamente il gruppo criminale si dava alla fuga migrando in altre province.

Per entrare nelle case i criminali sono soliti utilizzare attrezzi atti allo scasso come cacciaviti, piedi di porco e così via, ma anche comuni fogli di plastica rigidi (come quelli utilizzati per le radiografie) che, inseriti nella porta, all’altezza della serratura, permette di aprirla, sempre che non sia stata data almeno una “mandata” alla serratura.

Ad inizio settembre, la donna aveva già patteggiato presso il Tribunale di Rovereto una pena ad 1 anno e 4 mesi di reclusione (più 800 euro di multa) per un furto in appartamento commesso nel Comune di Merano. Il Giudice per le Indagini Preliminari del posto, aveva applicato alla stessa il divieto di dimora nel Comune di Merano. Tuttavia, nonostante la pena e la misura cautelare inflitta, la donna con i suoi complici, aveva continuato a delinquere.

Il 9 settembre, nel comune di Trento, veniva nuovamente sorpresa in possesso di attrezzi atti allo scasso, denaro e altri oggetti sottratti poco prima da un appartamento; per questo il Gip di Trento le aggravava la misura cautelare disponendo il carcere nonostante la donna avesse un figlio.

Dopo l’aggravamento della misura la giovane era stata rimessa in libertà e, non perdendo tempo, aveva continuato a delinquere questa volta spostandosi ad Ancona dove, martedì 7 ottobre, insieme ad altri complici, svaligiava un appartamento di Posatora.

Ieri mattina, la donna è stata fermata da una pattuglia della Squadra Mobile di Ancona e tratta in arresto. Successivamente veniva collocata presso il carcere femminile di Villa Fastiggi (PU) a disposizione dell’autorità Giudiziaria procedente.