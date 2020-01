Arriva anche a Jesi il Muro della Gentilezza per donare un caldo inverno a chi ha bisogno

JESI – Il Muro della Gentilezza anche a Jesi. Si tratta di un muro, ricavato nell’area ex Appannaggio, sul quale sarà installato un pannello con 10 appendiabiti, dove la comunità potrà appendere dei giacconi o altri capi così da poter dare aiuto concreto a chi si trova in stato di povertà. Il muro sarà inaugurato il 6 gennaio alle 11.30. L’iniziativa, già approdata in diverse città d’Italia, è stata resa nota ieri dall’assessore ai Servizi sociali Maria Luisa Quaglieri. «Invece di costruire un muro della gentilezza – commenta l’assessora Marialuisa Quaglieri – abbiamo voluto prendere un muro che già c’era per rendere così la città, una città gentile. Appenderemo noi stessi il 6 gennaio un capo al muro. Vediamo quanto la città sarà in grado di mantenerlo vivo». Il pannello dove saranno installati gli appendiabiti è stato dipinto dallo studente Giacomo Maiani del Liceo Artistico Mannucci di Jesi.