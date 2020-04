Artisti del territorio donano opere alla Croce Rossa per avviare raccolta fondi

JESI – Un gruppo di artisti operanti nel territorio jesino ha donato 24 opere d’arte inedite come personale contributo di ciascun artista alla raccolta fondi promossa dalla Croce Rossa di Jesi, per superare le difficoltà causate dall’epidemia di Covid 19. Con le opere donate gli artisti vogliono esprimere la loro vicinanza alle popolazione sofferente e provata dai dolorosi eventi di questi giorni.

Chi è interessato ad aggiudicarsi una di queste opere d’arte, a sua scelta , potrà rivolgersi per tutte le informazioni sulle modalità di assegnazione e sul versamento del contributo alla Croce Rossa contattando il numero 335 8174648 (Cristiano)

Per visionare tutte le opere ed i nomi degli artisti: DOCUMENTO ARTE MOBILITATA