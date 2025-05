Asilo nido gratis anche per le famiglie di Rosora - Password Magazine

Dopo Staffolo, tocca a Rosora, più in particolare alle famiglie residenti in questo Comune con piccoli bambini: l’asilo nido, infatti, diventa gratuito per coloro che hanno un Isee inferiore a 40 mila euro e scelgono di iscrivere i propri figli al Nido d’Infanzia “Zero 3” di Castelplanio. Come noto, a Rosora l’asilo nido non c’è: però le famiglie – e già oggi lo fanno – possono iscrivere i propri figli nell’asilo nido di Castelplanio che è il comune confinante.

Grazie a una convenzione stipulata dall’Asp Ambito 9 con il Nido d’Infanzia “Zero 3” di Castelplanio, su mandato del Comune di Rosora, le famiglie potranno beneficiare di una riduzione della retta pari a 100 euro mensili. A questo beneficio si aggiunge quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un bonus fino a 3.600 euro annui per ciascun bambino che frequenta un asilo nido, destinato proprio alle famiglie con Isee inferiore a 40.000 euro. Questo contributo, suddiviso in 11 mensilità, corrisponde a un rimborso mensile massimo di 327,27 euro.

Combinando la riduzione prevista dalla convenzione con il bonus Inps, le famiglie possono ottenere una copertura mensile complessiva fino a 427,27 euro. Considerando che la retta massima per la frequenza a tempo pieno presso il Nido “Zero 3” è di 414,70 euro, i costi per le famiglie si annullano, rendendo l’accesso al servizio del tutto gratuito.

La convenzione riconosce al Nido d’Infanzia “Zero 3” il ruolo di servizio pubblico, rappresentando un passo significativo verso il sostegno alle famiglie del territorio. Questo intervento non solo garantisce un supporto economico concreto, ma anche la libertà per le famiglie di scegliere un percorso educativo di qualità per i propri figli nella fascia 0-3 anni.

L’Asp Ambito 9 e il Comune di Rosora ribadiscono il proprio impegno nel promuovere politiche sociali inclusive e attente alle esigenze della comunità.