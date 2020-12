Asp 9 fa il punto sull'emergenza covid: «Casa di riposo, positivi in calo». | Password Magazine

JESI – Scendono da 15 a 5 gli ospiti della casa di riposo di Jesi positivi al Covid 19. Si tratta per altro di anziani che risultavano già contagiati da oltre 21 giorni e dunque resteranno ancora in isolamento fino a che un nuovo tampone non ne confermerà la negatività.

L’esito del nuovo screening compiuto su tutti gli ospiti della casa di riposo e sugli operatori (questi ultimi tutti negativi) conferma insomma che le azioni di prevenzione intraprese dall’Asp Ambito 9 nella struttura di Via Gramsci sono state efficaci ed hanno dato i risultati attesi.

Una buona notizia per i parenti degli ospiti che giunge insieme a quella della possibilità di poterli di nuovo vedere presto di persona, già da prima di Natale, seppur divisi da una vetrata, nel rispetto dei protocolli sanitari, ma almeno con un contatto visivo ravvicinato. Come noto, in questi mesi la casa di riposo di Via Gramsci, al pari di tutte le altre strutture sociali, aveva disposto il divieto delle visite dei parenti degli ospiti. Per sopperire a tale disposizione, tre unità operative fungevano da contatto con le famiglie, due delle quali provvedendo a telefonare almeno una volta alla settimana per informarle delle condizioni del rispettivo congiunto, ed una incaricata di fare videochiamate per permettere di salutarsi visivamente.

«L’esito dei nuovi tamponi – ha sottolineato il presidente dell’Asp Ambito 9, Matteo Marasca – è incoraggiante e ci spinge a proseguire su questa strada di massima attenzione. Ringrazio tutto il personale per la professionalità che sta dimostrando in questa fase tutt’altro che facile e lo esorto, come già detto, a non abbassare la guardia. Potremo tirare tutti un sospiro di sollievo solo quando anche l’ultimo dei nostri ospiti sarà negativizzato».

In questa seconda ondata, non ci sono casi positivi nelle strutture residenziali di Cingoli, Apiro e Staffolo. Idem per la struttura per soggetti con autismo Azzeruolo, che oggi conta 4 ospiti. L’Asp ha registrato pochissimi casi nei centri diurni per disabili (utenti e operatori) ma a oggi sono tutti negativi.

L’ASP Ambito 9 e la gestione dell’emergenza Covid

L’andamento della pandemia ha caratterizzato fortemente l’erogazione dei servizi e l’organizzazione dell’Azienda ai Servizi alla Persona che, nonostante le difficoltà, ha saputo far fronte all’emergenza.

Lo afferma il direttore dell’Asp Franco Pesaresi, al fianco del presidente Marasca nell’illustrare la gestione dell’emergenza covid: «Tutti i servizi sono rimasti aperti completamente, con personale in presenza – ha spiegato in sede di conferenza stampa – Lunedì riapre anche la Casa delle Genti, il centro d’accoglienza che è pronto a tornare funzionante e al massima della sua capienza nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza. I nuovi ingressi erano stati sospesi e il riavvio delle attività era al vaglio del Dipartimento di Igiene e sanità pubblica».

Dall’ASP, causa covid, nel corso del 2020 state realizzate anche nuove attività, come la gestione dei buoni spesa alimentari.

Inevitabile infatti l’aumento della povertà, con incremento delle domande per il reddito di cittadinanza, la gestione dei buoni spesa alimentari (nella prima fase e nell’attuale seconda), aumento contributi economici erogati dall’Asp. Boom di domande per la seconda tornata dei buoni spesa, in appena tre giorni dall’apertura del nuovo bando sono arrivate 538 richieste attraverso il programma informatizzato, con 330 voucher già consegnati. Un numero considerevole se confrontato che nell’arco della prima ondata erano 746 i beneficiari a Jesi.

Sforzi considerevoli dunque da parte dell’Asp, con conseguente lievitazione dei costi di gestione dei servizi. «Il maggior costo che abbiamo sostenuto è stato di un oltre 1 milione di euro – ha spiegato Marasca – Al momento, stiamo facendo fronte con altri risparmi e con finanziamenti di Stato e Regioni, per cui questi aumenti non peseranno sulle quote di partecipazione che chiediamo agli utenti».

Nel 2021, l’obbiettivo è appaltare i lavori di ristrutturazione della Casa di Riposo. Lo ha sottolineato Marasca: «Ora daremo concretezza agli ospiti, finalmente la struttura sarà resa migliore e funzionale con lavori da importi elevati, circa 5-6 milioni di euro».