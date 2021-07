Asp Ambito 9: «Ottimi risultati per i tirocini d'inclusione sociale» | Password Magazine

JESI- Si è tenuta questa mattina a Villa Borgognoni la conferenza stampa a conclusione del primo progetto POR FSE 9.1, a cui hanno partecipato il presidente dell’Asp Ambito IX Matteo Marasca, il direttore Franco Pesaresi e la responsabile dell’Area Disagio Pina Masella.

Il progetto POR FSE 9.1 ha permesso il finanziamento di 148 tirocini d’inclusione sociale nell’ambito territoriale di Jesi, permettendo l’assunzione di 29 persone che, con varie modalità, sono state inserite e stabilizzate all’intero delle aziende. Sono 68 le aziende che hanno ospitato i tirocini e 15 quelle che hanno deciso poi di assumere le persone impegnate in questo progetto.

«I soggetti che vengono inseriti in queste attività di tirocinio sono per il 40% donne. Devono essere presi inizialmente in carico dai Servizi Sociali, anche attraverso misure come il Reddito di Cittadinanza e successivamente verrà studiata la strategia migliore di rilancio personale, economico e sociale – ha spiegato la dott.ssa Masella -. Le fasce di età su cui si interviene sono molto variegate, la media è intorno ai 45 anni ma si trovano impegnati uomini e donne più giovani o più anziani».

Emblematico è il caso di un signore di 64 anni che attraverso un tirocinio è stato poi stabilizzato con contratto a chiamata e adesso viene accompagnato alla pensione.

«Oltre che presentare i risultati del progetto appena concluso, questa mattina è stata anche l’occasione per comunicare che sono stati finanziati 87 nuovi tirocini d’inclusione sociale nell’ASP ambito 9 e il progetto proseguirà quindi fino a giugno 2023»: a comunicare la notizia è stato il presidente Marasca, collegato in streaming che ha voluto ringraziare anche tutte le aziende che si sono impegnate e che si impegneranno per garantire quest’opportunità a soggetti svantaggiati.