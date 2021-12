Asp Ambito 9, presentato il bilancio preventivo 2022. | Password Magazine

JESI- E’ un bilancio preventivo molto significativo e rilevante, quello riferito al 2022 e approvato ieri sera in Assemblea e presentato questa mattina a Villa Borgognoni dal Presidente Asp Ambito 9 Matteo Marasca, dal Direttore Franco Pesaresi, dall’ Assessore ai Servizi sociali del Comune di Jesi Maria Luisa Quaglieri e dal Presidente dell’Assemblea dei Soci e sindaco di San Paolo di Jesi Sandro Barcaglioni.

«Siamo riusciti ad erogare tutti i servizi essenziali anche in questo periodo così difficile di pandemia» sottolinea Marasca che snocciolando dati e numeri evidenzia come la struttura dell’ASP in cinque anni sia praticamente raddoppiata. Nel 2016 infatti la produzione dei servizi ASP ammontava ad un totale di 12 milioni di euro, nel 2022 il bilancio preventivo parla di una produzione attesa sull’ammontare di circa 26 milioni di euro.

«Questa grande crescita della produzione- spiega Marasca- è dovuta all’allargamento costante degli orizzonti di azione di questa Azienda che non si limita solo alla cura dell’anziano e poco altro, ma pervade ormai tutto il tessuto del sociale, rappresentando un eccellenza a livello regionale e nazionale».

Molti sono quindi i settori in cui oggi opera ASP e su cui di conseguenza si concentra il bilancio: dai servizi di ambito, agli anziani alla disabilità, dai minori all’immigrazione, dalle case di riposo direttamente controllate di Jesi, Staffolo, Apiro e Cingoli) alle mense scolastiche di Cingoli e Staffolo. Di queste la componente più economicamente rilevante è rappresentata dal settore immigrazione che impiegherà circa 8 milioni di euro, con l’ampliamento del progetto accoglienza per minori non accompagnati, il rafforzamento del progetto ex SPRAR e l’accoglienza di alcuni nuclei familiari scappati dalla crisi afgana.

Sono inoltre più di 6 i milioni stanziati per la disabilità, andando fra le altre cose a predisporre l’apertura di 2 nuovi appartamenti per l’autonomia abitativa dei ragazzi disabili.

5 milioni vanno invece a favore delle case di riposo e quindi a garantire la conclusione della progettazione per la gara d’appalto per la ristrutturazione e l’ampliamento della Casa di Riposo Vittorio Emanuele II.

Tra gli altri obiettivi messi in conto per il prossimo anno dall’Azienda Servizi alla Persona territoriale sono poi inclusi: l’avvio della gestione da parte di Asp degli Asili Nido, a cominciare dal “Piccolo Principe” di Maiolati Spontini; l’istituzione del family coach per prevenire situazioni familiari a rischio; una ricerca sui luoghi di incontro dei ragazzi per elaborare una strategia di contrasto ai comportamenti devianti; progetti nelle scuole contro la violenza di genere; attivazione di un progetto per il contrasto alla solitudine degli anziani; avvio di progetti di housing first a favore dei senza fissa dimora. Le entrate finanziarie necessarie per il conseguimento di queste attività provengono in massima parte dallo Stato centrale e da enti correlati, Regione e Comuni, non gravando quindi direttamente sulle tasche degli utenti.

Questa moltitudine di obiettivi prefissati, rappresenta la grande crescita in termini non solo economici ma anche umani di ASP ambito IX. Il numero di personale impiegato direttamente o indirettamente con ASP è di circa 600 unità mentre il numero dei beneficiari dei servizi è in forte crescita, complice la pandemia, e si attesta sulle 7300 unità.

Grande importanza nello sviluppo di ASP per il direttore Pesaresi è data dall’impegno dei soci che credono costantemente nelle potenzialità e peculiarità di questa variegata realtà. «In 5 anni abbiamo raddoppiato la struttura con uno sforzo imponente ma molto efficace, grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli operatori in campo dei soci che ci sostengono».

E’ proprio il rappresentante dell’ente capofila dell’Asp, l’assessore Marialuisa Quaglieri che riprende questo grande sforzo corale che negli ultimi anni si sta facendo nel settore del sociale. L’importanza di una efficiente rete di servizi sociali è data in questo preciso momento, oltre che dal Covid anche dalla questione Caterpillar. La Quaglieri definisce infatti come «una cosa indegna la situazione Caterpillar, che avrà ripercussioni importanti, ma alle quali terremo botta, come già fatto con il covid, attraverso i nostri servizi sociali e troveremo la modalità per non lasciare a piedi nessuno».

Per realizzare un’attività cosi mirata e significativa serve passione e professionalità, elementi che sono entrambi presenti in ASP, che quindi sarà sempre più centrale all’interno del panorama territoriale» conclude la Quaglieri.

Anche per il presidente Barcaglioni l’ASP rappresenta sempre più un punto di riferimento per i comuni, con cui si sta costruendo una rete sempre più capillare e volta al benessere collettivo :«I colleghi sindaci – nota Barcaglioni- si stanno convincendo che l’ASP è importante ed utile e che cedendo un po’ delle competenze a questa realtà si favorisce uno sviluppo migliore del sistema sociale locale».