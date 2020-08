Asp, bilancio positivo. Nuovi importanti obiettivi per il 2020 | Password Magazine

JESI – Nei giorni scorsi è stato approvato il bilancio consuntivo 2019 dell’ASP Ambito 9. Il dato che emerge è assolutamente positivo. Il bilancio dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell’Ambito Territoriale 9 è cresciuto fino ad arrivare ad un rendiconto annuale di € 21.246.000,00, pari ad € 2.500.000,00 in più rispetto all’anno 2018. Il consuntivo 2019, inoltre, si è chiuso con un risultato positivo d’esercizio pari ad € 121.702,00.

«Tra gli importanti progetti realizzati e avviati nel 2019 – si legge in una nota dell’Azienda ai Servizi alla Persona – mirati al miglioramento del welfare del territorio di Jesi e della Vallesina, giova ricordare: l’avvio del centro residenziale “Azzeruolo” per soggetti con autismo, il primo centro regionale di questo tipo, avviato a titolo sperimentale con l’obiettivo di definire gli standard assistenziali regionali. Poi l’avvio del progetto “La casa di Emma”, un’abitazione destinata all’incentivazione della vita indipendente dei disabili; l’inaugurazione, in collaborazione con la Fondazione Caritas di Jesi, del “Emporio Solidale”, presso il quale le persone e le famiglie in condizioni di maggior disagio possono utilizzate i buoni alimentari rilasciati dall’Asp; l’avvio, sempre in collaborazione con la Fondazione Caritas di Jesi, di “Casa Alleanza”, una struttura residenziale di seconda accoglienza mirata a favorire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti “senza fissa dimora”; la realizzazione della graduatoria per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari), attraverso la pubblicazione del bando e la raccolta delle domande; l’avvio della gestione del Reddito di Cittadinanza e l’approvazione del protocollo riferito al contrasto della violenza di genere».

Sono stati, infine, fissati dal Consiglio di Amministrazione nuovi importanti obbiettivi per l’anno 2020, tra i quali:

l’attivazione di un ufficio per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia (asili nido);

l’attivazione del progetto “Well Done”, mirato alla promozione del benessere delle persone più fragili e delle loro famiglie, attraverso un percorso finalizzato al miglioramento delle condizioni sociali, economiche, relazionali e nutrizionali dei beneficiari, anche mediante l’individuazione di un “coach familiare”;

il rinnovo nell’affidamento dei servizi integrati per minori (servizio educativo territoriale; centri pomeridiani, centri di aggregazione, spazio neutro);

il completamento del concorso per l’assunzione di nuove figure amministrative e della formazione obbligatoria per il personale;

l’implementazione del progetto “Sport e Integrazione” a livello d’ambito, avente lo scopo di permettere ai giovani in condizioni di disagio di essere inseriti in percorsi di inclusione, mediante l’accesso ad attività sportive di gruppo;

l’implementazione e l’avvio del nuovo progetto Siproimi (ex Sprar) per minori stranieri non accompagnati, un progetto finanziato per oltre un milione di euro dal Ministero dell’Interno, che assicurerà dei percorsi di accoglienza e di inclusione, caratterizzati da momenti formativi, educativi e sociali, assicurando ai beneficiari la necessaria tutela sanitaria e legale;

l’elaborazione del piano per la prevenzione dalle “ondate di calore” nei periodi estivi, mirato all’organizzazione di attività motorie nei parchi per gli anziani nelle ore meno calde della giornata e alla prevenzione di possibili situazioni di criticità, anche mediante incontri con esperti;

la predisposizione del piano “freddo provinciale”, finalizzato a prevenire situazioni di criticità nel periodo invernale per quei soggetti “senza fissa dimora” o in condizioni di grave disagio;

la gestione progetto “Home Care Premium”, comprensivo di una serie di interventi economici e di servizi assistenziali diretti a far fronte alle difficoltà connesse allo stato di non autosufficienza degli anziani;

il potenziamento degli strumenti di contrasto al disagio, anche in relazione all’emergenza Covid 19.

L’Asp Ambito 9, pertanto, si proietta verso il futuro, con l’obbiettivo di confermarsi quale importante realtà e quale punto di riferimento nella gestione dei servizi sociali in un’area di oltre 105.000 abitanti, distribuiti in 21 comuni, che rappresenta, per dimensioni, il quarto ambito territoriale della Regione Marche.