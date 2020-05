Asp, nel nuovo Cda anche Matteo Marasca e Anna Maria Accattoli

JESI – L’assemblea dei soci dell’Azienda Servizi alla Persona ha nominato oggi all’unanimità il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica per i prossimi 5 anni. Ne fanno parte Anna Maria Accattoli, Tonino Cingolani, Martina Coppari, Matteo Marasca e Beatrice Testadiferro. Per Cingolani, Coppari e Testadiferro si tratta di una riconferma, nuovi sono i nomi di Accattoli e Marasca.

Nei prossimi giorni il consiglio di amministrazione si riunirà per nominare il presidente ed il vicepresidente. Dopo l’uscita di scena di Sergio Mosconi, potrebbe dunque essere proprio Matteo Marasca, 34 anni, avvocato, in quanto espressione del Comune maggiore per dimensioni e capofila.

Una vera sorpresa essendo stato Marasca capogruppo del Partito Democratico all’opposizione nel primo mandato di Bacci.

Così come previsto dallo Statuto, nessuno dei componenti il consiglio di amministrazione percepirà alcun compenso.