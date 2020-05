Assemblea d’istituto su Instagram per l’I.I.S. Marconi Pieralisi di Jesi

JESI – Sabato 6 giugno 2020 sarà l’ultimo giorno di scuola per gli studenti del Istituto Istruzione Superiore “Marconi Pieralisi” di Jesi. Le attività didattiche saranno sospese dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per consentire lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto degli alunni. Seguendo le modalità richieste dai tempi di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, anche questa iniziativa si svolgerà a distanza grazie al social media instagram. L’account dove sarà possibile seguire la diretta e interagire è rappresentanti_iismarconipieralisi contrassegnato dal logo MP. L’assemblea prevederà incontri con alunne e alunni, giochi di gruppo che i rappresentanti stanno predisponendo, musica e testimonianze di studenti provenienti dalle zone più colpite dalla pandemia e il confronto con docenti.

Si tratta di un’iniziativa promossa dai rappresentati d’Istituto (Marco Marcellini, Martina Pieralisi, Edoardo Sebastianelli e Singh Jaspreet) e coordinata dal prof. Tommaso Cioncolini e dalla prof.ssa Anna Rosati.

I rappresentanti hanno anche deciso di donare una quota significativa, frutto delle raccolte di assemblee precedenti, alla Croce Rossa di Jesi, fortemente impegnata nell’emergenza di queste ultime settimane.

Sarà un’occasione di saluto finale per chiudere al ritmo della festa un anno difficile, complesso ma anche capace di offrire nuove sfide. Un contributo per augurare il meglio ai maturandi che dovranno sostenere un esame inedito e ancora incerto, premesso che la loro maturità l’hanno già superata a pieni voti in un periodo così particolare.