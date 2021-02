Assembramenti e violazioni del coprifuoco, controlli della Polizia e sanzioni | Password Magazine

ANCONA – Un fine settimana molto movimentato quello scorso. Controlli a tutto tondo da parte della Polizia di Stato sul territorio di Ancona e provincia per la prevenzione dei reati e per il rispetto delle misure anticovid.

Controllate in totale 215 persone e 13 esercizi commerciali. Elevate tre contravvenzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento.

In particolare sabato notte intorno all’una arrivava in sala operativa la telefonata di un cittadino che chiedeva l’intervento della Volante in quanto sentiva un gran vociare in un ristorante in Corso Carlo Alberto .

Sul posto tre cittadini di origine peruviana che hanno dichiarato di lavorare in quel ristorante: al controllo, però, non avevano alcuna documentazione che comprovasse quanto affermato ed erano tutti residenti a Roma.

Pertanto sono stati sanzionati per non aver rispettato le norme previste dal DPCM, inoltre uno dei tre oltre ad aver declinato le sue generalità, false, visibilmente era in stato di alterazione alcolica; così veniva sanzionato ai sensi dell’art. 496 c.p. e art. 688 c.p.

Ora tutti gli accertamenti sul locale saranno approfonditi dalla Divisione Amministrativa della Questura.

Nel pomeriggio di ieri una Volante in transito per il consueto controllo del territorio ha notato un assembramento di persone stranieri nei pressi di un locale in Corso Carlo Alberto e così ha deciso di operare un controllo.

All’atto dell’accertamento, uno di loro si è frapposto tra i Poliziotti e il resto del gruppo, iniziando a gridare parolacce nei confronti degli agenti e a sbracciare, cercando di darsi alla fuga spintonando un poliziotto, dimenandosi e incitava gli altri a fare altrettanto.

Il giovane, classe ’97, è stato pertanto fermato e portato in Questura e arrestato per resistenza , oltraggio e lesioni e posto a disposizione dell’AG.

Tutti gli altri 6 uomini sono stati sanzionati per non aver rispettato le misure anticovid.