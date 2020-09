Assembramenti, urinazioni 'selvagge', urla. I residenti del centro: «Un disastro» | Password Magazine

JESI – Movida in centro storico, il grido dei residenti: «É un disastro, siamo stufi!». Schiamazzi in centro fino alle 4 del mattino, defecazioni e urinazioni ‘selvagge’ nei vicoli, assembramenti: questo è lo scenario dipinto dagli abitanti del quartiere che da ieri notte postano sui social foto di persone ammassate nelle piazze, fino a oltre l’orario di chiusura dei locali. In un contatore del centro è stata anche trovata una bustina sospetta, un probabile contenitore di dosi per droga, che rende il quadro ancora più grave e spaventoso. E poi sfide tra ragazzi nei vicoli, con gare «a chi urla più forte» o «acchiappa le ragazze», che hanno buttato giù dal letto chi provava ad addormentarsi.

«Stanotte un delirio – protestano i residenti -. Non si possono tollerare questi assembramenti che poi si ripercuotono su tutti i cittadini in termini di diffusione del covid e tanto meno non si può permettere di lasciare che il centro storico diventi un bagno a cielo aperto». C’è chi chiede una chiusura dei locali anticipata, più controlli delle forze dell’ordine e l’intervento dell‘Amministrazione comunale: «I locali vanno chiusi entro la mezzanotte e le persone debbono stare sedute e distanziate – è lo sfogo di una residente sui social -. Gli assembramenti fuori degli spazi occupati dai locali vanno sanzionati, basta fare una volta multe salate».

Le Forze dell’Ordine sono intervenute con numerosi pattuglie e presidi nelle piazze, effettuando controlli a tappeto: ci sarebbero state anche sanzioni per chi trovato senza mascherina. «Stasera tra mezzanotte e l’una i carabinieri sono intervenuti almeno un paio di volte per sistemare le cose nei vicoli» conferma un residente. Anche i locali avevano recentemente lanciato un appello al Comune di Jesi e alle forze di Polizia per richiedere più controlli durante l’orario di chiusura previsto per le 2 «in maniera tale che possa avvenire in tempi rapidi la dispersione dei giovani che, sopratutto a causa anche delle discoteche chiuse, ora si raggruppano fino a tarda ora in centro e presso i bar della città».

La situazione degenererebbe infatti ancora più tardi, verso le 3 e le 4: «Fino alle 4,15 c’erano ancora un centinaio di persone – sostiene un altro -. La situazione è diventata intollerabile».