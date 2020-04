Astralmusic, un bonus agli artisti a sostegno del settore spettacolo

CASTELPLANIO – Astralmusic, a seguito delle ingenti perdite economiche dovute all’emergenza sanitaria nazionale, ha deciso di intervenire in piena autonomia a sostegno dei propri assistiti con contratto attivo per il 2020, dando così un contributo agli addetti del settore musicale e artistico. L’azienda di Castelplanio, nella fase di lockdown, ha continuato lo svolgimento dell’attività di consulting a distanza, garantendo l’espletamento delle pratiche INPS per il bonus governativo Covid-19 di 600 euro, ma non era abbastanza così gli imprenditori Graziano e Giordano Tittarelli, in attesa dell’erogazione da parte della FIS, Fondo d’Integrazione Salariale, hanno messo in atto una misura straordinaria: il Bonus Astralmusic. Tale provvedimento consente ai loro assistiti di beneficiare, con effetto immediato, di un importo del 75% calcolato sulla media delle ultime tre buste paga pari ad un minimo di 54 euro nette giornaliere, per il trimestre dicembre 2019 – febbraio 2020. Il servizio di consulenza del personale artistico è centrale nell’attività dell’azienda e questo intervento lo dimostra, restando a fianco dei lavoratori anche e soprattutto in un periodo così delicato per il settore. Il Bonus Astralmusic verrà bonificato in automatico direttamente da fondi aziendali.