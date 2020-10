Atma/Conerubus: «Dall'avvio della scuola, 100 corse in più» | Password Magazine

ANCONA – Dal riavvio delle scuole ad oggi e con la normativa che indica nell’80% della capienza il limite di presenze all’interno degli autobus, Atma e Conerobus hanno lavorato e collaborato con le varie istituzioni scolastiche del territorio, con i viaggiatori e con le famiglie per offrire un servizio adeguato, continuativo e in sicurezza.

È quanto riporta una nota stampa firmata da Atma/Conerobus: «Atma, su tutto il territorio della provincia di Ancona, ha attivato circa 100 corse aggiuntive, comprensive di partenze “gemelle” e tenendo in considerazione anche gli orari sfalsati di entrata e uscita degli studenti a lezione. Uno sforzo senza precedenti per il quale Conerobus, ad esempio, anche e non solo in ottica di potenziamento dell’organico, ha operato nuove assunzioni di personale (otto conducenti in più e due addetti alla biglietteria) a tempo indeterminato tra agosto e settembre. Ovviamente il lavoro continua e fin dall’inizio era previsto il monitoraggio quotidiano della situazione. In questo primo mese di lavoro, proprio su segnalazione degli utenti, delle famiglie e delle scuole, soggetti con i quali siamo rimasti sempre in contatto, si sono introdotte altre corse aggiuntive. E ulteriori correttivi potranno essere intrapresi laddove dovesse sorgerne l’esigenza. Le segnalazioni che ci arrivano sono un bene perché ci permettono di migliorare il servizio di trasporto pubblico locale e di rafforzare quella sicurezza che, soprattutto ora con l’andamento dei contagi da Covid che va nuovamente alzando, va considerato bene e priorità non solo per chi viaggia e per chi il personale viaggiante ma per tutta la nostra comunità».