Atti vandalici ai danni Croce Rossa, solidarietà dal Soroptimist Jesi | Password Magazine

JESI – Il Club Soroptimist International d’Italia Club Jesi invia al presidente Bravi di Croce Rossa Italiana di Jesi un messaggio di piena solidarietà rispetto a quanto subito presso la sede del Centro di Prevenzione della terza età “Isabella Gabrielli” in via Cavour.

«Un gesto particolarmente odioso – è il commento della presidente del club di Jesi Catia Mastantuono – in quanto il Centro di Prevenzione fatto oggetto di atti vandalici pone attenzione e cura alla popolazione anziana. I servizi forniti consentono di alleggerire le strutture ospedaliere e funge da presidio territoriale per le medicazioni, servizio importantissimo soprattutto nel periodo di pandemia dove è stato importante decentrare i servizi per questa fascia di popolazione “fragile” ».

Il Soroptimist International di Jesi è particolarmente vicina alla CRI e a tutti i volontari di Jesi che si adoperano ogni giorno nel territorio e con i quali il SI Club Jesi ha svolto importanti service con quello del Carrello Solidale. L’iniziativa, nata per dare una risposta concreta all’acuirsi della crisi economica e sociale scatenate dalla pandemia, ha promosso la raccolta di generi alimentari, prodotti per l’igiene e la scuola presso la clientela del supermercato SI di Via Don Puglisi a Jesi per poi distribuiti alle famiglie più bisognose grazie appunto alla collaborazione di Croce Rossa e Caritas di Jesi.