Atti vandalici ai danni della Casa del Popolo, PD Jesi sporge denuncia | Password Magazine

JESI – Atti vandalici ai danni della sede del Partito Democratico di Jesi, in via XXIV Maggio. Ne dà notizia il segretario Stefano Bornigia che si è rivolto alle forze dell’ordine: «Questa mattina ho presentato denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Jesi per danni subiti alla Casa del Popolo. Il vetro della finestra laterale alla porta di entrata presenta un foro tondo verosimilmente causato da un piccone o sasso o altro oggetto.

Tenuto conto che all’interno non c’è nulla da rubare si può ipotizzare che possa trattarsi di un atto vandalico.

Ringraziamo i Carabinieri di Jesi per la solerzia nell’accogliere la denuncia e per l’immediata verifica sul posto».