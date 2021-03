«Attivare cure a domicilio o il Carlo Urbani rischia diventare interamente covid ». | Password Magazine

JESI – «Continuiamo la nostra battaglia e i nostri appelli ai medici di famiglia sulla necessità imprescindibile di curare a domicilio, in maniera precoce, i pazienti con sintomatologia da covid». Il Tribunale per i Diritti del Malato di Jesi, con a capo Pasquale Liguori, torna sulla necessità di non affollare il Pronto soccorso cittadino e i reparti del Carlo Urbani ormai allo stremo:

«Il rischio concreto – dice Liguori – è di farlo divenire presto un ospedale interamente covid. Basti citare i recenti dati dei ricoveri nei reparti semintensivi arrivati a 76, mentre in Pronto soccorso ve ne sono una ventina in attesa di essere dirottati lì. In tutto questo, siamo in attesa di essere convocati dall’assessore regionale alla Salute al quale abbiamo indirizzato in data 8 marzo una richiesta di incontro. All’occasione interverrà anche il presidente del Comitato terapie cure domiciliari Avv. Grimaldi e il suo staff che proporranno di far adottare alla Regione il protocollo di cure domiciliari che ormai da tempo sta curando a domicilio centinaia di pazienti con sintomatologia da covid, evitando che gli stessi si rivolgano ai Pronto soccorso».

«A quel tavolo – spiega Liguori – porteremo anche la nostra proposta di attivare, come già avviene in altre regioni, un ambulatorio USCA con sede distrettuale che possa eseguire accertamenti diagnostici (ECG, eco toraciche, analisi del sangue) mirati ad una diagnosi precoce che possa evitare il ricovero ospedaliero, ma anche a fornire un supporto psicologico ai pazienti che ne hanno bisogno. Abbiamo pertanto , nella giornata di ieri sollecitato l’Assessore Saltamartini per l’incontro richiesto, auspicando che ci riceva quanto prima e soprattutto che possa condividere queste ns proposte».