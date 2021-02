«Aumento contagi in provincia di Ancona, domani confronto con Iss e Ministero» | Password Magazine

REGIONE – «Ci sono due tendenze fortemente contrastanti nella nostra Regione: mentre la situazione epidemiologica nelle province di Pesaro, Ascoli, Fermo e Macerata è in miglioramento, la tendenza della provincia di Ancona è opposta. In passato era accaduto a parti alterne ed invertite».

Il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli commenta così i dati odierni relativi ai contagi in chiusura della settimana in corso: «Domani mattina potremo avere il quadro completo della situazione».

E aggiunge: «Come concordato con i Sindaci delle realtà maggiormente interessate dall’incremento della curva del contagio nella provincia di Ancona, domani chiederemo un confronto al Ministero e all’Istituto Superiore di Sanità».

Secondo i dati del Servizio Sanità regionale, nelle ultime 24 ore sono stati testati 4380 tamponi, 2455 nel percorso nuove diagnosi: 355 i casi positivi (66 in provincia di Macerata, 189 in provincia di Ancona, 60 in provincia di Pesaro-Urbino, 9 in provincia di Fermo, 21 in provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione). Questi casi comprendono 41 soggetti sintomatici.

Acquaroli parla di una situazione stabile anche se in lieve peggioramento: «A livello ospedaliero – dice – abbiamo un incremento dei ricoveri rispetto alla scorsa settimana di 22 unità, per un totale di 624. L’incremento nelle terapie intensive rispetto alla scorsa settimana è di 6 unità, per un totale di 80 persone ricoverate. Certamente preoccupa la situazione della provincia di Ancona, quella più popolosa e dove è comparsa anche la variante inglese del Covid».

Nelle prossime ore dunque, nonostante le Marche siano state confermate zona gialla, potrebbero essere prese misure più restrittive in quei territori in cui i contagi sono elevati: la Regione, la Prefettura e i Comuni si riuniranno nel breve tempo per confrontarsi e aggiornarsi sulla situazione. I Comuni attenzionati sono Ancona, Jesi, Falconara, Osimo, Senigallia, Fabriano, Loreto, Sassoferrato, Castelfidardo, Camerano, Castelplanio, Chiaravalle, Montemarciano e Sirolo.