JESI – L’Aurora Basket comunica che nei giorni scorsi sono state rilevate tre positività, una all’interno del gruppo squadra e due nell’ambito dello staff. In ottemperanza al protocollo medico previsto l’intero gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario in attesa di un primo tampone di controllo fissato per il giorno 28 dicembre. Per i componenti dello staff è stata disposta la quarantena domiciliare come da protocollo Covid 19