Auto a fuoco nella notte, danni anche ad altri due mezzi | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte alle ore 2.40 a Falconara Marittima, in via Calatafimi, per un incendio autovettura. La Squadra di Ancona intervenuta con due autobotti ed un mezzo 4×4 ha provveduto a spegnere l’incendio che si era propagato ad un’altra auto ed un furgone parcheggiati nelle immediate vicinanze. Il calore delle fiamme ha anche danneggiato tre persiane del condominio adiacente all’incendio. Sul posto anche i Carabinieri di zona.