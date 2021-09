Auto cade in mare al porto di Ancona, soccorsi in azione | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi al porto di Ancona per recuperare un’auto, senza persone all’interno, finita in mare dalla banchina 21.

Secondo una ricostruzione, il veicolo si è sfrenato precipitando in acqua: ad accorgersi dell’accaduto un finanziere in servizio al porto che ha subito dato l’allarme.

L’auto intanto si era adagiata sul fondale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi della Guardia Costiera poi coadiuvati dai sub delle Fiamme gialle per le verifiche del caso nell’auto sul fondale. Sul posto anche i sommozzatori e la Sezione Navale VVF che hanno imbracato la vettura per riportarla sulla banchina utilizzando l’autogru della Sede Centrale di Ancona.

Subito è stato accertato che dentro l’abitacolo non era presente nessuno: le operazioni si sono concluse dopo circa cinque ore di lavoro. A quanto pare il conducente dell’auto, appartenente a una società edile impiegata al porto per dei servizi di manutenzione, avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano e così il veicolo è precipitato in acqua.