CERRETO D’ESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 16.30 lungo la SP46 in località Cerreto D’Esi per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento una vettura si è scontrata frontalmente con un autoarticolato. La Squadra di Fabriano intervenuta ha collaborato con i Sanitari del 118 per estrarre il conducente del camion, in quanto aveva problemi agli arti inferiori. I pompieri hanno provveduto successivamente alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.