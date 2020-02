Auto contro camion in via Piandelmedico, un ferito in ospedale

JESI- Scontro questa mattina in via Piandelmedico, coinvolti due veicoli.

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e un mezzo pesante si sono schiantati. Ferito il conducente 43enne della vettura colpita dal camion ma per fortuna non ha riportato gravi lesioni. Sempre cosciente, lamentava dolori al collo e alla schiena.

Una volta stabilizzato è stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani dall’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Sul posto anche l’eliambulanza, i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi.